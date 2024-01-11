استخراج “المعادن” من مياه “الرجيع الملحي”

كشف المدير التنفيذي للأعمال التجارية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس محمد الغامدي، لـ”أخبار24″، أن المؤسسة تمكنت خلال المرحلة الماضية من خلال ذراعها البحثية WTIIRA من تطوير عدد من التقنيات لاستخراج المعادن من الرجيع الملحي.
وأكد الغامدي أن المؤسسة وقعت على هامش مؤتمر التعدين الدولي اتفاقيات تجارية مع اثنين من المستثمرين؛ للاستفادة من مياه الرجيع الملحي واستخراج عدد من المعادن منه، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى للتعاون والبحث.
ولفت إلى أن التقنيات التي طورتها المؤسسة تمكن من استخراج عدد من المعادن بكميات تجارية في بداية الربع الأول من العام 2026، ومنها معدن المغنيسيوم كمعدن رئيسي، وكلوريد الصوديوم عالي النقاوة، ومعدن البوتاسيوم، إضافة لمعدن البرومين بتركيباته المختلفة، وبعض المركبات الكيميائية المختلفة.
وأوضح الغامدي أن المعادن والمركبات الكيميائية التي سيتم استخراجها من خلال التقنيات التي طورتها المؤسسة تستخدم في عدد من الصناعات الموجودة في المملكة على سبيل المثال مركبات البرومين المختلفة تدخل في صناعة النفط والغاز، والمغنيسيوم يدخل في الصناعات الغذائية، والصناعات الإنشائية، وصناعات الألمونيوم، بينما يدخل كلوريد الصوديوم عالي النقاوة في الصناعات الدوائية والأغذية.
وتوقع الغامدي أن تسهم مشاريع تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع الملحي في جميع مراحلها في الناتج المحلي خلال المراحل القادمة ولغاية 2030، بنحو 8 مليارات ريال.
وشدد على أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة دعم سلاسل الإمدادات وتوطين عدد من الصناعات والعناصر التي كانت تستورد من خارج المملكة.
وفق “أخبار 24”.