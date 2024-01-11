255 مليوناً استثمارات أجنبية بـ”مدن”

عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال، عبر تخصيص أراضٍ مُطورة مساحتها 87.5 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج.
جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي انعقدت فعّالياتها في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.
وتضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقدَيْ تخصيص لشركتين صينية ومصرية بغرض إنشاء مصنعين أحدهما على مساحة 58.8 ألف متر مربع لإنتاج مصنوعات الحديد الأولية، والثاني على مساحة 28.7 ألف متر مربع لإنتاج ترابيع الرخام والجرانيت.
وأبرمت “مدن” خلال المؤتمر مذكرتَيْ تفاهم؛ الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: “توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري”، وتم توقيع المذكرة الثانية مع شركة “معادن” للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “مدن” حققت خلال عام 2023 ارتفاعًا نسبته 4.36% في عدد المصانع التحويلية التعدينية لتصل إلى 1629 مصنعًا يتركز أغلبها في المدن الصناعية بالرياض وجدة والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق إيرادات قياسية لقطاع التعدين بالمملكة.
وتعمل “مدن” على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع التعدين؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي خطَّت مسارات واسعة للتنمية الصناعية بمضاعفة القيمة المضافة وزيادة نسبة المنتجات المصنعة ذات القاعدة التقنية، ورفع معدل الصادرات الوطنية بالمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.