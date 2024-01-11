استثمار 225 مليوناً بـ”البطاطس التصنيعي”

يستثمر المركز الوطني للتنمية الصناعية، في مشروع بقيمة 225 مليون ريال بقطاع إنتاج البطاطس التصنيعي، الذي يسهم في تعزيز الاستثمارات في المملكة.
وأكّد المركز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومضاعفة النمو لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة والتكامل بين القطاع الزراعي والصناعي.
يُذكر أن من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، جذب مشاريع استثمارية بقيمة 78 مليار ريال في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م. وفق “أخبار 24”.
ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الدواجن، والألبان ومشتقاتها، والمخبوزات والحلويات، والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا في إنتاجها.