“روشن” شريك “طويق للنحت”

وقّع “برنامج الرياض آرت”، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية للرياض، اتفاقية شراكة مع “مجموعة روشن” كشريك مقدم لـ “ملتقى طويق للنحت” في نسخته الخامسة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والعمل التكاملي بين البرنامج والمجموعة.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج “الرياض آرت” المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، إن الشراكة مع “روشن” تهدف إلى تحقيق رؤى الطرفين في تعزيز التعاون في المجال الفني بما يحقق أحد أهداف البرنامج لإثراء جودة حياة سكّان وزوّار مدينة الرياض.
ويجمع الملتقى نخبة من فناني النحت بالمملكة ومختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة، حيث سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة. وفق “أخبار 24”.
من جانبها بينت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة الرميان، أن هذه الشراكة تُسهم في إيجاد الفرص ورعاية المواهب والإسهام في بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة.
وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة تسهم كذلك في دعم وتمكين الأعمال الفنية والتبادل الثقافي بمشاركة مجموعة من الفنانين الوطنيين والعالميين في تجربة مميزة لتحويل صخور المملكة إلى أعمال فنية تنبض بالحياة في قلب العاصمة الرياض.