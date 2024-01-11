“تاسي” يُنهي تعامُلات الأسبوع بخسارة طفيفة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، بعد انخفاض مؤشرات 15 قطاعاً من السوق، وبضغط من عمليات البيع تقلصت السيولة المتاحة للتداول إلى 7 مليارات ريال، صاحب ذلك انخفاضٌ في معدلات الأداء مقارنة بمستوياتها في جلسة أمس (الأربعاء).
وأنهى مؤشر “تاسي” الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع، على تراجع طفيف منخفضاً إلى مستوى 12116.09 نقطة في مقابل 12136.90 نقطة ليوم أمس، بخسارة قدرها 20.81 نقطة نسبتها 0.17%، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 149 نقطة نسبتها 1.24%.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً محدوداً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 10% إلى 7.2 مليار ريال في مقابل 8 مليارات ريال أمس، فيما انخفضت الكمية المتداولة 3% إلى 415 مليون سهم، في مقابل 428 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 495 ألف صفقة، في مقابل 506 آلاف، بنسبة انخفاض 2.1% ، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 0.96% إلى 838 صفقة.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 74 شركة تمثل 32% من الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار أسهم 139 شركة أخرى، وحافظت أسهم 18 شركة على أسعارها، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.276 تريليون ريال بخسارة قدرها 18 ملياراً نسبتها 0.16%.
وطاول الهبوط مؤشرات 15 قطاعاً من السوق، كان أكبرها خسارة قطاع الخدمات التجارية والمهنية الهابط 1.14 %، تلاه مؤشر المواد الأساسية بخسارة 0.91 %، ثم مؤشر التأمين المنخفض 0.86 %، فيما جاءت خسارة قطاع المصارف طفيفة بلغت 0.13 %.
وفي المقابل سجلت 6 قطاعات ارتفاعاً في مؤشراتها، تصدرها قطاع التطبيقات المرتفع بنسبة ملحوظة بلغت 4 %، بينما جاءت بقية الارتفاعات دون 1 %، إذ صعد مؤشر المرافق العامة 0.96 %، ثم السلع طويلة الأجل المرتفع 0.73 %، وصعد مؤشر الأدوية 0.15 %.
وتصدر سهم توبي الأسهم الرابحة اليوم بزيادة 10 % إلى 27.30 ريال، تلاه سهم شاكر بزيادة 5 % إلى 31.60 ريال، وفي المقابل سجل سهم ساكو أكبر خسارة في السوق بلغت 6.17 % إلى 41.85 ريال، فيما سجل سهم مجموعة “إم بي سي” أول خسارة له منذ إدراجه بلغت 1.56% إلى 44.25 ريال من تداول 3.7 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وبعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية، فقد هبط مؤشر “نمو” السوق الموازية اليوم 0.68 % مسجلاً خسارته الأولى، منخفضاً إلى مستوى 24833 نقطة في مقابل 25 ألف نقطة أمس، من تداول 1.5 مليون سهم، قيمتها 24 مليون ريال، نُفذت من خلال 2.9 ألف صفقة، بزيادة 0.45 %.