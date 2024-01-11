“تعاون” مع 3 دول بمجالات “الطاقة”

وقَّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اتفاقية تعاوُن مع الأردن لوضع إطار للتعاون بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الأردني صالح علي حامد الخرابشة.
وتتضمن تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل “البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات”.
كما شملت تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحدّ من آثار تغيُّر المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار بالطاقة، وتنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الطاقة قد بحث خلال اجتماعه مع نظيره الباكستاني محمد علي، بالرياض، سبل تعزيز التعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة.
وناقش الجانبان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسُبُل تعزيزها في مجالات كفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، وتبادُل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.
وبحث وزير الطاقة مع نظيره المصري المهندس طارق الملا، أوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين.
وتطرق اللقاء إلى متابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.