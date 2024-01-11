استئناف تبادُل “الوفود التجارية” بين المملكة وكندا

أكد اتحاد الغرف السعودية إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية بين قطاعَي الأعمال في المملكة وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الاتحاد نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
وقال رئيس اتحاد، حسن الحويزي: إن الاتحاد وقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال “السعودي- الكندي” وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا.
وأضاف أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديْنِ السعودي والكندي.
وكان “الحويزي” قد التقى اليوم، سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي- السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 8.3% في عام 2022، وسيوفر مجلس الأعمال السعودي الكندي منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، بجانب فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.