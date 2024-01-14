احتساب معامل التوطين لـ”حراس الأمن”

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، والتي تتضمن احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت.
وقالت الوزارة إن المبادرة ستكون من خلال منصة أجير، مبينة أنه يمكن للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حدا أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.
وأبانت أن المبادرة تأتي ضمن جهودها الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص، وضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها لرفع كفاءة سوق العمل السعودية وزيادة جاذبيتها منها نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي. وفق “أخبار 24”.