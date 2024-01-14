“تمكينثون” تعزيز لجودة حياة “ذوي الإعاقة”

اختتمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات “تمكينثون”، التي استمرت لـ3 أيام، بهدف يهدف لإيجاد أفكار ومشاريع تحسن من جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع شامل وموائم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري على أهمية الابتكار في حياتنا وكون “تمكينثون” فرصة لوضع حلول تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً لدور المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع البرامج والسياسات والمبادرات التي تعزز من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن “تمكينثون” يتكامل مع ما تعمل عليه الهيئة من ابتكار الحلول والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع مختلف القطاعات.
وخلال الفعالية جرى استعراض الفرق العشرة المتأهلة أفكارهم التي شاركوا بها في (تمكينثون)، وتم بعد ذلك إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل أفكار تحقق التمكين وتحسن جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حقق فريق بهاء المركز الأول بابتكار ملابس مخصصة لمختلف الإعاقات تلائم الاحتياجات الوظيفية والفنية كأزياء. وفق “أخبار 24”.
وحقق المركز الثاني فريق (معك) عبر تطبيق يسهل الحصول على مرافقين ومرشدين متخصصين لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقق المركز الثالث فريق (سمع تك) بابتكارهم سوارة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر الاهتزاز والإضاءة لمعرفة التنبيهات من حولهم في حالات الطوارئ والتنبيه.
يذكر أن عدد الأفكار التي قُدمت في (تمكيثون) بالمراحل الأولى أكثر من 680 فكرة تأهل منها 207 أفكار وابتكارات، للمعسكر الرقمي وصولًا إلى تأهل 20 فكرة وفريقا للهاكثون.