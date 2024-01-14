“خطة” لإعادة تدوير 95% من “النفايات”

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطتها لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95%، بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال.
وذكرت الوزارة أنها تهدف من هذه الخطة تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وَفْق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت، في التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023، إلى أنها تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عَبْر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعاتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحتوي على أكثر من 65 مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من 55 مليار ريال.
وأكدت أن ما يتم تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3% أو 4% وهو الأقل في العالم، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95%، مشيرة إلى وجود نفايات صناعية ضارة كالطبية، والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضا أخطاراً قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك المنظومة مركزًا يُعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول إلى مستهدفات الوزارة في القطاع.
وبيّن التقرير أن منظومة الوزارة تمكنت من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت 10% فقط، ويُعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من 99 ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقرب من 50 مليون شجرة في كافة مناطق المملكة.