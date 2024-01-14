نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 28 يناير.. عمومية “هيئة الصحفيين”
14/01/2024   6:04 م

28 يناير.. عمومية “هيئة الصحفيين”

+ = -
48

تعقد هيئة الصحفيين، جمعيتها العمومية “حضوريا”، يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بمقرها بالرياض، داعيةً مَن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد لتعبئة النموذج المُعد لذلك قبل يوم 20 يناير 2024.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، أن المجلس أقر جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله.

وأهاب “المالك” بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023م، حضور اجتماع الجمعية العمومية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن تسجيل الحضور سيبدأ الساعة 11 صباحاً، فيما تبدأ أعمال الجمعية الساعة 12.30 ظهراً.

28 يناير.. عمومية “هيئة الصحفيين”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284618.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com