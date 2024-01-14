28 يناير.. عمومية “هيئة الصحفيين”

تعقد هيئة الصحفيين، جمعيتها العمومية “حضوريا”، يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بمقرها بالرياض، داعيةً مَن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد لتعبئة النموذج المُعد لذلك قبل يوم 20 يناير 2024.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، أن المجلس أقر جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله.
وأهاب “المالك” بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023م، حضور اجتماع الجمعية العمومية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن تسجيل الحضور سيبدأ الساعة 11 صباحاً، فيما تبدأ أعمال الجمعية الساعة 12.30 ظهراً.