مدارس “الشرقية” الأكثر كثافة بـ”الطلاب”

يقدر متوسط عدد الطلاب لكل مدرسة في المملكة، بـ 224 طالبا وطالبة، وجاءت المنطقة الشرقية في صدارة المناطق الأكثر كثافة بمتوسط 297 طالبا لكل مدرسة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 266 طالبا، ثم الرياض بـ240 طالبا.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط يقدر متوسط عدد الطلاب لكل مدرسة في باقي المناطق على النحو التالي: الحدود الشمالية 196، الجوف 225، تبوك 216، حائل 154، القصيم 165، المدينة المنورة 221، الباحة 108، عسير 162، نجران 235، جازان 188.
وكان قد انتظم صباح (الأحد) الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بالدراسة بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام. وفق “أخبار 24”.
وشددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية تحقيق الانضباط مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.