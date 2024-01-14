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جديد المحليات > منتدى “صندوق الاستثمارات” والقطاع الخاصّ بـ”فبراير”
14/01/2024   6:06 م

منتدى “صندوق الاستثمارات” والقطاع الخاصّ بـ”فبراير”

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تشهد مدينة الرياض، فبراير المقبل، عودة منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الثانية، والتي ستُقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وأُقيمت النسخة الأولى من المنتدى في مارس العام الماضي بفندق الفورسيزونز في مدينة الرياض، وكان بمثابة منتدى جامع للمستثمرين والمورّدين بشركات محفظة الصندوق، لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

ويستهدف المنتدى بشكل عامّ أن يكون منصّة لتبادُل الحوار بين الصندوق والشركات التابعة والقطاع الخاص، بما يضمن إتاحة فرصة التواصل مع ممثلين من الصندوق والشركات التابعة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع هذه الشركات.

واستعرضت النسخة الأولى من المنتدى سُبُل التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته من ناحية، ومنشآت القطاع الخاصّ المحلي في الجهة الأخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

وشهد المنتدى خلال 2023، الإعلان عن عدد من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى شراكات رئيسية بين الصندوق وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز جهود العمل على التنمية الاقتصادية في المملكة.

منتدى “صندوق الاستثمارات” والقطاع الخاصّ بـ”فبراير”

جديد المحليات
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