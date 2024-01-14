“بنزيما” يعسكر مع الاتحاد في “دبي”

أكدت مصادر مطلعة أن قائد فريق الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، سيتواجد في معسكر الإمارات، الذي ينطلق الأحد، ويستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.
وقالت المصادر لـ”سبورت 24″، إن اللاعب الفرنسي سيشارك في الرحلة التدريبية التي سيجريها الفريق في دبي، بعدما غاب عن التواجد في جدة يوم الجمعة الماضي رفقة زملائه بالفريق.
وأوضحت المصادر، أنه غير صحيح الأنباء التي يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحيل بنزيما عن صفوف الاتحاد.
ويبدأ الاتحاد معسكره في دبي اليوم الأحد، بقيادة المدرب مارسيلو جاياردو الذي يسعى لتجهيز الفريق الكروي لباقي بطولات الموسم المحلية والآسيوية والسعي لتحقيق البطولات.
وسيتخلل المعسكر الخارجي خوض “العميد” مباراتين وديتين الأولى أمام فريق البطائح يوم 24 يناير الجاري على استاد زعبيل بنادي الوصل، والثانية ضد فريق شباب الأهلي يوم 28 من الشهر ذاته على استاد راشد في دبي. وفق “سبورت 24”.
وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أشارت اليوم الأحد، من مصادر مُقربة من عائلة بنزيما، أن غياب اللاعب الفرنسي عن تدريبات الاتحاد جاء بسبب أنه متواجد في جزيرة موريشيوس، وأن هناك إعصارا كبيرا منعه من العودة إلى السعودية.