“جاياردو” يستبعد ثلاثي “الاتحاد” من معسكر “دبي”

أفادت مصادر بأن المدير الفني الأرجنتيني لفريق الاتحاد مارسيلو جاياردو قد استبعد ثلاثي الفريق عبدالرحمن العبود وهارون كمارا والبرتغالي جوتا من معسكر الفريق بدبي.
وكانت بعثة فريق الاتحاد قد غادرت اليوم الأحد إلى دبي؛ حيث ستخوض معسكرا يستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري؛ استغلالًا لفترة التوقف الدولي الجارية.
ويبدأ الاتحاد معسكره في دبي اليوم الأحد، بقيادة المدرب مارسيلو جاياردو الذي يسعى لتجهيز الفريق الكروي لباقي بطولات الموسم المحلية والآسيوية والسعي لتحقيق البطولات. وفق “سبورت 24”.
وسيتخلل المعسكر الخارجي خوض “العميد” مباراتين وديتين الأولى أمام فريق البطائح يوم 24 يناير الجاري على استاد زعبيل بنادي الوصل، والثانية ضد فريق شباب الأهلي يوم 28 من الشهر ذاته على استاد راشد في دبي.