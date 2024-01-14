نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “جاياردو” يستبعد ثلاثي “الاتحاد” من معسكر “دبي”
14/01/2024   6:15 م

“جاياردو” يستبعد ثلاثي “الاتحاد” من معسكر “دبي”

+ = -
67

أفادت مصادر بأن المدير الفني الأرجنتيني لفريق الاتحاد مارسيلو جاياردو قد استبعد ثلاثي الفريق عبدالرحمن العبود وهارون كمارا والبرتغالي جوتا من معسكر الفريق بدبي.

وكانت بعثة فريق الاتحاد قد غادرت اليوم الأحد إلى دبي؛ حيث ستخوض معسكرا يستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري؛ استغلالًا لفترة التوقف الدولي الجارية.

ويبدأ الاتحاد معسكره في دبي اليوم الأحد، بقيادة المدرب مارسيلو جاياردو الذي يسعى لتجهيز الفريق الكروي لباقي بطولات الموسم المحلية والآسيوية والسعي لتحقيق البطولات. وفق “سبورت 24”.

وسيتخلل المعسكر الخارجي خوض “العميد” مباراتين وديتين الأولى أمام فريق البطائح يوم 24 يناير الجاري على استاد زعبيل بنادي الوصل، والثانية ضد فريق شباب الأهلي يوم 28 من الشهر ذاته على استاد راشد في دبي.

“جاياردو” يستبعد ثلاثي “الاتحاد” من معسكر “دبي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com