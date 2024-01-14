“بيتزي”: تجربتي مع “السعودية” مختلفة عن “البحرين”

أكد المدير الفني لمنتخب البحرين، خوان أنطونيو بيتزي، أن تجربته مع البحرين تختلف عن تجربته مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019؛ حيث كان مدربًا للأخضر منذ كأس العالم 2018.
وشدد بيتزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب كوريا الجنوبية الذي عُقد اليوم الأحد، على ثقته بلاعبيه وقدرتهم على الفوز أمام كوريا الجنوبية غداً، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون منتخبًا من أفضل المنتخبات، يملكون لاعبين في أفضل البطولات المحلية، لكنهم سيقدمون أفضل ما لديهم لتقليل خطورتهم.
وأوضح المدير الفني لمنتخب البحرين أنهم متفائلون بتحقيق الفوز في المباراة الأولى ولكن إذا أرادوا منافسة كوريا الجنوبية عليهم تقديم كل ما لديهم في المباراة، مضيفًا: “عملت مع لاعبي السعودية عامًا كاملاً قبل كأس آسيا، بينما كانت استعداداتنا الحالية مع البحرين قصيرة لكنني تعرفت على اللاعبين بشكل جيد”. وفق “سبورت 24”.