تحديث قائمة “مستثمري النشاطات البيئية”

يعكف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات وتصنيفها بناءً على تأثيرها على البيئة، والتي من المتوقع أن ينتهي في الربع الأول من عام 2024.
وتتطلب القائمة تصنيف النشاطات بواسطة المركز، استنادًا إلى تأثيرها على المستقبلات الحسّاسة والأوساط البيئية، كما يعمل المركز أيضًا على وضع إستراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.
ويُعَدّ توحيد إجراءات إصدار التصاريح أحد أهداف إدارة المركز خلال عام 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحَّدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، بالإضافة إلى تطوير وتسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ عدد النشاطات المُدرَجة في القائمة قُرابة 3.5 ألف نشاط، يستند المركز في تصنيفها إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة بالمملكة، والذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل المركز تحديث النشاطات المُدرَجة في القائمة.
وأسهم المركز في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال عام 2023، من خلال إصدار أكثر من 6.7 ألف تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى منح أكثر من 140 ترخيصًا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.