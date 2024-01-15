“إرث الساموراي”.. مضمار “إبداع” بحائل

دفع “الإرث الساموراي” الفنانين والفنانات التشكيليين على التنافس من خلال رسم مختلف الشخصيات الأنمي الشهيرة بكل مقوماتها وعناصرها، التي كانت تحاكي حقبة زمنية ماضية.
وجاءت المشاركات الفنية الإبداعية في إطار مسابقة نظمتها أمانة حائل في مجمع جاردن باسم “رسم الأنمي”؛ بهدف إتاحة الفرصة للمتسابقين من مختلف الأعمار في تقديم إبداعاتهم ودعمهم لتقديم المزيد من الفنون التشكيلية لديهم وتنميتها.
وجرى مع نهاية المسابقة تكريم الفائزين في المراكز الأربعة الأولى من الموهوبين في مسابقة رسم الأنمي وتقديم الجوائز النقدية لهم، بالإضافة إلى تكريم اللجان التحكيمية.
وفق “أخبار 24”.