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جديد المحليات > بحقيبة استثمار.. “بن فرحان” يرأس وفد المملكة بـ”دافوس”
15/01/2024   8:22 ص

بحقيبة استثمار.. “بن فرحان” يرأس وفد المملكة بـ”دافوس”

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يرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية.

ويحمل الوفد السعودي ضمن أجندته خلال المشاركة في المنتدى، أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وسُبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، وكذلك ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

ويُبرز الوفد أيضاً التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك. وفق “أخبار 24”.

بحقيبة استثمار.. “بن فرحان” يرأس وفد المملكة بـ”دافوس”

جديد المحليات
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