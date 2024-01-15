السواحه: “رؤية 2030” أعظم تحول “اقتصادي”

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمثل أعظم قصة تحول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مستشهداً بالتحول الذي صنعته على مستوى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف “السواحه”، استعدادًا لمشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية خلال الفترة 15-19 يناير الجاري، أن الاقتصاد الرقمي قاد المملكة لتكون اليوم المركز المحوري للتقنية والابتكار في المنطقة، كأكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار، وأكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، فضلًا عن عن نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع، يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون.
ونوّه بأن مشاركة الوفد السعودي في دافوس، تأتي بمثابة منصة لإبراز جهود المملكة ونماذج الأعمال المبتكرة في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك نحو التكامل الاقتصادي الشامل، وذلك من خلال الاستثمار في الاقتصاديات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل عالمي رقمي مزدهر للجميع.
وأوضح أن المملكة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ماضية في دورها كقائد دولي فاعل ومبادر لإيجاد حلول عالمية وابتكارية، لخدمة البشرية وبناء مستقبل مترابط ومبتكر في مجالات عدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا الدور الريادي قدّم حلولًا ابتكارية في العديد من المجالات، على رأسها الصحة العامة والاستدامة والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل، بما يتواءم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنت عنها المملكة.
ولفت إلى دور المملكة كقلب استثماري نابض لازدهار المنطقة ونموها، مؤكدًا أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في عام 2023، وضع المملكة على قمة الهرم كأكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات، متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.