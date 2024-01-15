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15/01/2024   8:36 ص

نصائح للحفاظ على “رشاقة” الجسم شتاءً

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يصعب الحفاظ على الوضع النشط للجسم في فصل الشتاء، كون الأشخاص يميلون لتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية للشعور بالدفء، الأمر الذي يكون سبباً في زيادة الوزن والعديد من المشاكل الصحية، وهو ما يستدعي البحث عن طرق للحفاظ على رشاقة الجسم.

وتتضمن النصائح الغذائية للحفاظ على الرشاقة، تناول الشاي الأخضر كونه يعزز معدل الأيض في الجسم؛ ما يساعد في تقليل الدهون في وخاصةً في منطقة البطن، وكذلك ممارسة النشاط البدني للبالغين لمدة 150 دقيقة أسبوعياً.

والحصول على الجسم الرشيق يتطلب من الشخص تناول 40% من الكربوهيدرات، و30% من الدهون، و30% من البروتين، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء؛ لأنها تساهم في طرد السموم وتقليل الالتهاب وتدعم التمثيل الغذائي وزيادة صحة وحيوية الجسم. وفق “أخبار 24”.

كما ينصح أيضاً بالإقلاع عن التدخين، مع ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقلة النوم تسبب الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى الحرص على اختيار الأطعمة الصحية.

نصائح للحفاظ على “رشاقة” الجسم شتاءً

طب وتداوي
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