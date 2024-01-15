تشافي: نعتذر لـ”جماهير برشلونة”

أكد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن ريال مدريد تفوق في كل شيء في مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني، مقدمًا اعتذاره للجماهير.
وتُوّج فريق ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال تشافي في تصريحات لقنوات SSC، إن برشلونة لم ينجح في أي شيء فقد تلقى هدفين مبكرًا، ودفع ثمن هذا غاليًا، وبعدها كان للفريق عدد من الفرص لكن ركلة الجزاء أنهت كل شيء قبل نهاية الشوط الأول.
وأضاف مدرب برشلونة أن فريقه حاول في بعض الأحيان بالشوط الثاني إلا أن ريال مدريد لم يمنحه أي فرصة، وشن هجمات مرتدة سريعة، مؤكدًا أن الريال فاز عن جدارة واستحقاق لكن هذا يعطي فريقه درسًا ليتعلم منه فيما تبقى من الموسم. وفق “سبورت 24”.
وتقدم تشافي باعتذار للجماهير عن الخسارة أمام الريال، مؤكدًا أن هناك ثلاث بطولات ينافس عليها النادي ويجب التركيز عليها.