ريال مدريد يُتوج بطلاً لكأس السوبر بـ”الرياض”

تُوّج فريق ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض.
سجل رباعية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور “هاتريك” ورودريغو في الدقائق 7 و10 و39 و64، فيما سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33 من عمر المباراة.
وأصبح فينيسيوس جونيور أول لاعبٍ يسجّل هاتريك في الكلاسيكو في أول 39 دقيقة من المباراة في القرن الـ21.
وسيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.
وسجل فينيسيوس هدفين من مدى قريب في الدقيقتين السابعة والعاشرة قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بعدما تابع كرة مرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة 33 من عمر اللقاء. وفق “سبورت 24”.
وأعاد فينيسيوس التقدم بفارق هدفين لريال مدريد مجددا بركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلته من أراوخو.
وكان الهدف بمثابة ضربة قوية لبرشلونة الذي سيطر على الشوط الثاني قبل أن يسجل رودريجو من كرة مرتدة في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 4-1 لفريقه الذي كان بوسعه زيادة الفارق.
وكان ريال مدريد قد تمكن من العبور إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3) يوم الأربعاء الماضي، في أولى مباريات البطولة، فيما صعد برشلونة بفوزه على أوساسونا بنتيجة (2-0) يوم الخميس.