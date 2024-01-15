الفيصل مُشيدًا بـ”السوبر الإسباني”: نجاح جديد

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالنجاح الكبير في استضافة كأس السوبر الإسباني بالرياض.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه نجاح جديد يُضاف لسلسلة نجاحات وطننا العظيم في الاستضافات العالمية لكبرى الأحداث الرياضية.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي أن الدعم السخي من قيادة وطننا الغالي -حفظها الله-، يحفزنا للأفضل دوماً.
وتُوّج فريق ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض. وفق “سبورت 24”.