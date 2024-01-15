نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الفيصل مُشيدًا بـ”السوبر الإسباني”: نجاح جديد
15/01/2024   8:32 ص

الفيصل مُشيدًا بـ”السوبر الإسباني”: نجاح جديد

+ = -
42

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالنجاح الكبير في استضافة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه نجاح جديد يُضاف لسلسلة نجاحات وطننا العظيم في الاستضافات العالمية لكبرى الأحداث الرياضية.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي أن الدعم السخي من قيادة وطننا الغالي -حفظها الله-، يحفزنا للأفضل دوماً.

وتُوّج فريق ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض. وفق “سبورت 24”.

الفيصل مُشيدًا بـ”السوبر الإسباني”: نجاح جديد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284697.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com