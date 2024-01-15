نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > فينيسيوس: نفوز دائمًا عندما نأتي إلى “السعودية”
15/01/2024   8:34 ص

فينيسيوس: نفوز دائمًا عندما نأتي إلى “السعودية”

+ = -
44

أعرب جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن فريقه عندما يأتي إلى السعودية يفوز دائمًا.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقنوات SSC، إن كل شيء كان ممتازًا في ليلة السوبر الإسباني، مؤكدًا أن اللعب أمام برشلونة أمر مميز، خاصة أنهم يمتلكون فريقًا جيدًا الآن، ويريدون منافسة ريال مدريد على كل الألقاب.

وأكد جناح ريال مدريد الشاب أنه راضٍ عن نفسه بعد العودة من الإصابة، موجهًا الشكر لكل زملائه في الفريق والطاقم الفني والطبي.

وأشار فينيسيوس إلى أنه في كل مرة يأتي ريال مدريد إلى السعودية يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة جيدة، وهذا الفوز يعطي ثقة لاستكمال الموسم. وفق “سبورت 24”.

فينيسيوس: نفوز دائمًا عندما نأتي إلى “السعودية”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284703.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com