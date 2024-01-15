فينيسيوس: نفوز دائمًا عندما نأتي إلى “السعودية”

أعرب جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن فريقه عندما يأتي إلى السعودية يفوز دائمًا.
وقال فينيسيوس في تصريحات لقنوات SSC، إن كل شيء كان ممتازًا في ليلة السوبر الإسباني، مؤكدًا أن اللعب أمام برشلونة أمر مميز، خاصة أنهم يمتلكون فريقًا جيدًا الآن، ويريدون منافسة ريال مدريد على كل الألقاب.
وأكد جناح ريال مدريد الشاب أنه راضٍ عن نفسه بعد العودة من الإصابة، موجهًا الشكر لكل زملائه في الفريق والطاقم الفني والطبي.
وأشار فينيسيوس إلى أنه في كل مرة يأتي ريال مدريد إلى السعودية يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة جيدة، وهذا الفوز يعطي ثقة لاستكمال الموسم. وفق “سبورت 24”.