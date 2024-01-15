“انخفاض” التضخم إلى 1.5% بـ”ديسمبر 2023″

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلوغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.5% خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنة بديسمبر 2022م، وذلك بانخفاض عن شهر نوفمبر الماضي الذي سجل نسبة 1.7%.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع طفيف بالأسعار بنسبة 0.1 % في ديسمبر 2023 مقارنة بنوفمبر 2023، حيث تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار اإليجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8 %، فيما انخفض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 %، وقسم النقل بنسبة 0.4 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3 %، وقسم الصحة بنسبة 0.2 %، وقسم الأتصالات بنسبة 0.1 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 %، من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم، ومنتجات التبغ أي تغيير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.
ومن جانب آخر، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2023م ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر 2023م، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8 %، وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 %.
وعزت الهيئة الارتفاع خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022م إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.0% في شهر ديسمبر 2023م، وقد تأثرت- بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 %، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1 %.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 %، كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.0؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطالت والسياحة بنسبة 7.1 %، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفا عا بـنسبة 0.8 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1 %.
وأضافت أن أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفضت بنسبة 3.2 %، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم المالبس واألحذية بنسبة 4.2 %، متأث رة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 %، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.
من جانب آخر، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.0 % خلال شهر ديسمبر مقارنةً بنظيره من عام 2022م، وهو أعلى مما كان عليه في نوفمبر 2023م حيث بلغت 2.4 %، وُيعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9 %، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الهيئة أن أسعار الجملة لشهر ديسمبر 2023م سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2023م، حيث ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4 % لشهر ديسمبر 2023م مقارنةً بشهر نوفمبر 2023م؛ وذلك لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.8%، نتيجةً لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1 %، كما سجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.3 %، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4 %، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.2 %، كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 0.1 %، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1 %، كما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.2 %، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 %، فيما، لم تسجل أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.
وقالت إن المواد الكيميائية الأساسية سجلت أعلى ارتفاع في شهر ديسمبر 2023م، حيث سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 6.1 %، وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 3.4%، ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3% وأسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2 %، فيما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.8 %، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8 %، في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.