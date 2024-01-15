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جديد المحليات > “الطقس”.. أجواء غائمة بـ “معظم المناطق”
15/01/2024   2:31 م

“الطقس”.. أجواء غائمة بـ “معظم المناطق”

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وذكر المركز أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. وفق “أخبار 24”.

“الطقس”.. أجواء غائمة بـ “معظم المناطق”

جديد المحليات
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