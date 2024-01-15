“مانشيني”: أريد لاعبين يقاتلوا من أجل “الأخضر”

شدد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني على جاهزية فريقه لمواجهة نظيره العماني في أولى مبارياته ببطولة كأس آسيا.
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة”.
وأجاب “استبعاد نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام؟ كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا”.
وأوضح “سلمان الفرج قال لا أريد لعب المباريات الودية. سلطان ونواف طلبوا اللعب أساسيين”.
وتابع “سلطان قال سألعب إذا انضميت للمعسكر، نواف العقيدي جاء بالفعل لكن قال اذا لم ألعب لا أريد البقاء، لا أحد يعلم من سيكون في القائمة، أريد أن يلعب معي فقط اللاعبين الذين يريدون أن يقاتلوا من أجل بلدهم”. وفق “سبورت 24”.
وأكمل “مشكلتنا أننا لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية، لكن أعدينا أنفسنا جيداً بالفترة الماضية، وهم لاعبون مميزون وأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم”.
وأتم “نعلم أن لدينا فريق جيد وأن هذه البطولة مهمة جداً،وهناك فرق كبيرة مميزة بهذه البطولة”.
ويلعب الأخضر السعودي أمام عمان غدا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.