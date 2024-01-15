أول “محطة” شحن سيارات “كهربائية” بالرياض

شغّلت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية “EVIQ”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في مدينة الرياض.
وتوفر المحطة شاحنين سريعين متطورين، بطاقة تتجاوز 100 كيلوواط، بما يوفّر شحناً عالي الجهد لأربع سيارات في آن واحد.
وتعتزم الشركة، حسب خطتها، توفير أكثر من 5 آلاف شاحن سريع في ألف موقع على مستوى المملكة بحلول عام 2030.
وتعد الشركة نتاج شراكة بين “صندوق الاستثمارات العامة” والشركة السعودية للكهرباء، توفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.
وفق “أخبار 24”.