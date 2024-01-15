نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تجارب “الأميرة ريما” تلهم الشباب بـ”دافوس”
15/01/2024   11:53 م

تجارب “الأميرة ريما” تلهم الشباب بـ”دافوس”

+ = -
46

شاركت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير ريما بنت بندر، القادة الشباب أبرز التجارب والدروس المستفادة من مسيرتها المهنية الملهمة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مجلس الشباب في دافوس.

وتهدف النسخة السادسة من مجلس الشباب، لمد جسور التواصل بين صناع القرار والشباب من حول العالم، والاستثمار في الحلول المبتكرة، لمواجهة تحديات الشباب العالمية.

ويحتضن المجلس، الذي يحمل شعار “فكّر وأثّر.. ضاعف أثرك”، نخبة من العقول الشابة المبدعة، لتمكين أفكارهم وإيصال حلولهم المبتكرة إلى صناع القرار، لمعالجة التحديات العالمية التي تواجه الشباب.وفق “أخبار 24”.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة ومعالجة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة “مسك” للسنة السادسة في “دافوس” بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب؛ وسيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة “مجلس الشباب” الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية.

تجارب “الأميرة ريما” تلهم الشباب بـ”دافوس”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284741.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com