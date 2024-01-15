“تاسي” أخضر بعد 5 جلسات هبوط

استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) نهاية تعاملات اليوم (الاثنين) أن ينهي الجلسة في المنطقة الخضراء بعد تراجعه 5 جلسات متتالية فقد خلالها 1.83 % من قيمته، تعادل 225 نقطة، وجاءت مكاسب المؤشر بدعم من زيادة الطلب على الأسهم، وتحسن أسعار 53 % من أسهم الشركات المدرجة، أبرزها أسهم المصارف، صاحب ذلك ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12122.11 نقطة في مقابل 12060.03 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 62.08 نقطة بنسبة 0.51 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 155 نقطة نسيتها 6 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 8.66 بليون ريال في مقابل 5.7 بليون أمس، بزيادة 52 %، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة 7 % إلى 312 مليون سهم، في مقابل 336 مليوناً، و ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 512 ألف صفقة، في مقابل 424 ألفاً، بزيادة 21 %.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فكان مجموعة إم بي سي الذي تصدر السوق المرتفع 10 % إلى 49.80 ريال من تداول 6.6 مليون سهم، في المقابل تصدر سهم أكوا باور الخاسرين، بعد تراجع سعره 2.87 % هبوطا الى 230.20 ريال.
وأنهى 13 قطاعاً التعاملات مسجلة نمواً ايجابياً في مؤشراتها منها 5 قطاعات صعدت بنسبة أكبر من 1 % ، فيما كان قطاع السلع الرأسمالية أبرزها بزيادة 2.90 %، تلاه مؤشر المصارف المرتفع 1.99 %، وبلغت مكاسب مؤشر انتاج الاغذية 1.98 %، وارتفع تجزئة الأغذية بنسبة 1.91 %، وصعد مؤشر التطبيقات 1 %.
واستقرت مؤشرات 8 قطاعات في المنطقة الحمراء، أكبرها خسارة مؤشر المرافق العامة المتراجع 2.21 %، تلاه مؤشر العقارات الهابط 1.30 في المائة، ثم مؤشر الصناديق العقارية الخاسر 0.67 %.وفق “أخبار 24”.
ومن أصل 231 شركة جرى تداول بأسهمها في جلسة اليوم ، ارتفعت أسعار 122 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 93 شركة أخرى، واستقرت أسهم 16 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.169 تريليون ريال بخسارة قدرها 89 بليوناً بنسبة تراجع 0.79 %.
وواصل مؤشر “نمو” في جلسة اليوم تراجعه لليوم الثالث ، إذ هبط اليوم بنسبة 0.17 % تعادل 43 نقطة، هبوطاً إلى 24679 نقطة، في مقابل 24722 نقطة، فيما سجلت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة نسبته 98 % الى 28 مليون ريال من تداول 3.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 2713 صفقة.