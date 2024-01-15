تعاون “الجبيل وينبع” مع شركة صينية

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الصينية للهندسة والمشاريع “أفيك”، بهدف التعاون في مجالات الانضباط البحري، والتي تشمل تكنولوجيا هندسة السفن والملاحة.
وتضع مذكرة التفاهم، التي وقعت في مقر الهيئة بالرياض، إطارا عاما لأنشطة التعاون في مجال التعليم المهني والتقني والتدريب والاستشارات التدريبية والفنية والأبحاث بين الطرفين في مجالات الانضباط البحري، بما يحقق المصالح المشتركة.
ويتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في مجالات تكنولوجيا هندسة المحركات البحرية، وإدارة طاقم الرحلات البحرية الدولية، إضافةً إلى حلول الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.
كما يشمل التعاون بين الطرفين برامج تدريبية، والتدريب والتأهيل لاختبارات الرخصة المهنية للبحارة الدوليين، واستشارات واحتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة حسب احتياجات الشركة، وبناء أو تطوير كلية، أو معمل، أو إقامة ورشة عمل.وفق “أخبار 24”.
مثّل الهيئة في التوقيع مدير الإدارة العامة للتعليم الدكتور فادي الفياض، ومن الجانب الصيني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لفرع الشركة بالمملكة تشنمينغ زينغ.