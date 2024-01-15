“إدراج” 564 منتجاً سعودياً في “المتاجر العراقية”

تعزز مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بالشراكة مع مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الـ 47، إدراج 564 منتجاً وطنياً في كبرى المتاجر العراقية.
وتعمل هيئة تنمية الصادرات من خلال مشاركتها على إدراج منتجات المملكة في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية داخل أحد أهم الأسواق الواعدة، وذلك بالعمل مع أكثر من 20 شركة سعودية وربطها مع أكثر من 10 موزعين ووكلاء معتمدين في العراق.
وستسهم المشاركة في إيجاد الفرصة لتواجد 264 منتجاً سعودياً على أرفف 151 متجر تجزئة في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، إلى جانب إضافة المنتجات السعودية في المتاجر الإلكترونية الكبرى في العراق وهي طلباتي، وليمونة، حيث بلغت المنتجات المضافة أكثر من 300 منتج في قطاعات مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات توسع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها الإقليمي، وتحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة التجارية بين المملكة والعراق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، وترسيخ العلاقات الأخوية والتاريخية، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.وفق “أخبار 24”.
وتُعد مشاركة المملكة في معرض بغداد، استكمالًا لجهودها في تنمية صادرات المملكة غير النفطية وتمكين المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقية كإحدى أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها.