تطلع “إيراني” لتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة

خرج اجتماعٌ بين رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وسفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي، باتفاق على ضرورة إعادة تبادل الوفود التجارية وتنشيط التبادل التجاري؛ حيث أبدى الجانب الإيراني تطلعه لتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ليصبح الأعلى حجماً بالمنطقة.
ودفع الاجتماع بأهمية الاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمة لمصلحة إقامة شراكات ناجحة بين قطاعي الأعمال، وحثّ المستثمرين السعوديين والإيرانيين على الاستفادة من الفرص ومميزات الاستثمار الأجنبي في كل دولة.
وأبرز الجانبان أهمية استثمار الأجواء الإيجابية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية، بما يتناسب مع الفرص المتاحة وحجم التجارة الخارجية للدولتين. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة بلغ عام 2022 نحو 601.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري لإيران نحو 132.6 مليار دولار، وهو ما يتطلب معالجة وتنشيط التبادل التجاري والتعاون في تطوير واقع التجارة البينية ونقلها لمرحلة متقدمة.