المملكة بـ”دافوس”.. حضور الفرص و”التنافسية”

يناقش وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى دافوس الدولي، أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وفي ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية، سيشارك الوفد السعودي خلال المنتدى خبراته في تحسين القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الخاص والأجنبي، كما سيستعرض أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وسيسلّط الوفد الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
ويضم الوفد كلاً من: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التجارة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، ووزير الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط.
وسيبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.
ويأتي اختيار المنتدى لشعار “تعزيز الثقة” لهذا العام لتسليط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية، والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.
والتقى وفد المملكة، مؤسس منتدى “دافوس” كلاوس شواب، ورئيس المنتدى بورغي برينده، مستعرضاً سُبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.
ويعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، بمدينة دافوس السويسرية، بين 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار “تعزيز الثقة”.