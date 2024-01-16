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جديد المحليات > “جبل قرنيت”.. “عروس” الشتاء وسط “الغيوم”
16/01/2024   8:26 ص

“جبل قرنيت”.. “عروس” الشتاء وسط “الغيوم”

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يُحاط بجبل “قرنيت” هذه الأيام أجواء خاصة ليظهر في أبهى صوره وسط السحاب والضباب الكثيف، ما يزيد من إقبال الزوار والسياح عليه، حيث يتواجد الجبل في قلب سلسلة جبال السروات بمركز الشفا بالطائف.

ويعتبر جبل “قرنيت” ضمن الجبال الأعلى خليجياً، حيث تتكاثر الأشجار في أعلى قمته كشجرة العرعر العتيقة، كما يطل على العديد من الأودية مثل وادي الفرع، ووادي السيل المحرق، ووادي ذي غزال، ووادي الشعبة ووادي حرجل، ووادي الشري ووادي البو، ووادي تنقد، ووادي القر بني عمر، ووادي رمان.

وتصل ارتفاعات جبل قرنيت إلى 2500 متر فوق سطح البحر، ويمتلك تنوعاً كبيراً تزين ضفافه الطبوغرافية المتباينة وسمات تضاريسه الدقيقة التي تحمل عناصر طبيعية. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن جبل قرنيت سُمي بهذا الاسم نسبة إلى التكون الجم لأحجار الجرانيت وتفككها إلى أشلاء على مر العصور؛ حيث يمكن للزوار رؤية المتغيرات التي طرأت ومرت بها هذه الصخور الجرانيتية على مر السنين.

“جبل قرنيت”.. “عروس” الشتاء وسط “الغيوم”

جديد المحليات
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