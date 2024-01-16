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16/01/2024   8:26 ص

رفع سرعة “واي فاي” في آيفون

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تعتزم شركة “آبل”، تحسين مواصفات هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس على مستوى سرعة “الواي فاي”، وبعض النقاط الأخرى التي أبدى مستخدمو الهاتف في إصداراته السابقة ملاحظات حيالها.

وينتظر أن تزيد آبل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هذه الهواتف إلى 8 جيجابايت مقارنة بـ 6 جيجابايت في الإصدارات السابقة، ما سيجعل الهواتف أسرع وأكثر كفاءة في تشغيل التطبيقات المتعددة.

وستدعم “آبل”، أيضاً معيار واي فاي الجديد الذي يستخدم تردد 6 جيجابايت لتوفير اتصال أسرع وأكثر استقراراً بشرط أن يكون لديك جهاز راوتر متوافق، كما يتوقع أن تضيف الشركة دعم واي فاي 7 في نسخة برو من آيفون 16، والتي ستكون متاحة قريباً. وفق “أخبار 24”.

رفع سرعة “واي فاي” في آيفون

مال وأعمال
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