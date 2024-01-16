“الفرج”: لا أقبل أن تمس وطنيتي

أوضح قائد الهلال، سلمان الفرج، موقفه بخصوص ما أثاره مدرب المنتخب السعودي بشأن انضمامه إلى الأخضر في الفترة الماضية، وعدم رغبته في المشاركة بلقاء ودي.
وقال الفرج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “حديث المدير الفني للمنتخب السعودي السيد مانشيني والذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي وحيث أنه ليس الوقت المناسب للرد ولكن نظراً لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي .. فأنا مضطر للرد وتوضيح ماحدث للرأي العام”.
وأضاف قائد المنتخب السعودي: “بداية منذ حضور السيد مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبين السيد مانشيني كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بإن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد”.
وتابع حديثه: “والسؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بإن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة بإذن الله، وبعد ذلك أقيمت مباريتين وديتين الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وساهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصاباً”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف الفرج: “وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم إستدعائي للمعسكر الأخير وأحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ماحدث بالضبط”.
وتابع: “وأطالب المسؤولين في الإتحاد السعودي التحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل أو منة ووالدتي في العنايه المركزة لأن هذا واجب وطني “.
واختتم قائد الهلال حديث : “وفي النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة الهامة الذي يحظى وبفضل من الله ثم بدعم تاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو عراب الرؤية المُلهم سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه سائلاً الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي”
كان مدرب الأخضر مانشيني أجاب عن تساؤل بشأن استبعاد نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام؟، قائلاً: “كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا”.
وأوضح: “سلمان الفرج قال لا أريد لعب المباريات الودية. سلطان ونواف طلبا اللعب أساسيين”.
وتابع: “سلطان قال سألعب إذا انضممت للمعسكر، نواف العقيدي جاء بالفعل لكن قال إذا لم ألعب لا أريد البقاء، لا أحد يعلم من سيكون في القائمة، أريد أن يلعب معي فقط اللاعبون الذين يريدون أن يقاتلوا من أجل بلدهم”.