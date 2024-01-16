“الأخضر” يبدأ الحُلم الأسيوي بـ”عُمان”

يبدأ الأخضر السعودي مشواره في كأس آسيا 2023 في قطر، عندما يواجه نظيره منتخب عمان “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة، والتي تشهد مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تايلاند وقيرغيزستان.
ويمتلك المنتخب السعودي، سجلاً مميزًا على مدار مشواره في مباراته الافتتاحية بكأس أمم آسيا قبل مواجهة عُمان، وعلى مدى عشر مشاركات سابقة للأخضر في كأس آسيا، نجح في التسجيل خلال تسع مرات منها في المباريات الافتتاحية، حيث سجل 18 هدفًا خلال مبارياته الافتتاحية، بينما لم يتمكن من التسجيل في مباراته الأولى في البطولة خلال مرة وحيدة كانت في عام 2015، والتي انتهت بالخسارة أمام الصين بهدف دون رد.
ويتطلع المنتخب السعودي لبداية قوية للمضي قدمًا نحو تحقيق حلم جماهيره في الفوز بكأس آسيا، وهو اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ نسخة 1996 في الإمارات، فهو يُعد من بين المرشحين لنيل اللقب، خاصة أنه توج باللقب ثلاث مرات سابقة وحصل على المركز الثاني في نفس العدد من المرات، في حين جاءت الوصافة الأخيرة بعد نهائي 2007 أمام العراق.
ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز في ضربة البداية من أجل اكتساب الثقة والتأكيد على أنه يدخل هذه البطولة من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أن المنتخب السعودي أمام تحد من نوع آخر يتمثل في التأكيد على أن الكرة السعودية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد استقدام العديد من النجوم الدوليين بالدوري.
ويضم المنتخب السعودي كوكبة من النجوم البارزين في سماء كرة القدم الآسيوية، جميعهم يلعبون في الدوري السعودي، ويقودهم المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني الفائز ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) مع منتخب بلاده.
وتأهل الأخضر لنهائيات كأس آسيا بعدما قدم عروضا رائعة في الدور الثاني بالتصفيات المشتركة التي كانت مؤهلة أيضا لمونديال قطر 2022، التي ضمت منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن. وفق “سبورت 24”.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة بعدما جمع 20 نقطة حصدها من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي خسارة، وسجل خلال تلك المباريات 22 هدفا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.
ولن تكون مهمة الأخضر سهلة لا سيما أن المنتخب العُماني لن يكون صيدا سهلا خاصة أنه تمكن من التغلب على المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي التي أقيمت العام الماضي وكان وقتها يشارك المنتخب السعودي بالصف الثاني.
وتأهل المنتخب العماني لنهائيات كأس آسيا بسهولة، حيث إنه لم يجد صعوبة كبيرة في التصفيات، إذ كان ضمن المجموعة الخامسة والتي ضمت معه منتخب قطر، منظم البطولة، إلى جانب منتخبات الهند وأفغانستان وبنجلاديش.
وفاز المنتخب العُماني على نظيره الهندي ذهابا وإيابا، وبنفس الطريقة على أفغانستان وبنجلاديش، وخسر أمام قطر في المباراتين واحتل المركز الثاني ليقتنص بطاقة العبور المباشر.
ويعتبر المنتخب العُماني من بين أكثر المنتخبات استقراراً من الناحية الفنية حيث يتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب المنتخب منذ عام 2020 واستطاع أن يحقق معه نتائج إيجابية.
ويأمل المنتخب العُماني خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة للوصول لأبعد من دور الـ16 الذي صعد له في نسخة 2019 بالإمارات.