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رياضة > السبيعي مديرًا للإدارة القانونية بـ”النصر”
16/01/2024   8:30 ص

السبيعي مديرًا للإدارة القانونية بـ”النصر”

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كشفت مصادر خاصة أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينغا قرر تعيين المحامي سعد السبيعي مديراً للإدارة القانونية بالنادي.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ أن تعيين السبيعي مديرا للإدارة القانونية يأتي ضمن قرارات الرئيس التنفيذي الإيطالي، لإحداث التغييرات بالنادي.

في شأن آخر، واصل فريق النصر تدريباته اليومية بالنادي بإشراف المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

وركز كاسترو على أن تكون التدريبات لياقية خفيفة، وقد شارك بها جميع اللاعبين ومنهم الحارس الكولومبي أوسبينا الذي ينتظر قرار الإدارة حيال التوقيع معه أو الحصول على عرض من أي ناد كونه لاعبا حرا من دون ناد.

السبيعي مديرًا للإدارة القانونية بـ”النصر”

رياضة
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