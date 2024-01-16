“سعد مبارك”: مانشيني هو “الأدرى”

وقال في حديثه لـ”سبورت 24″ : “البداية ستكون بلقاء المنتخب العماني (الثلاثاء) ويعقبه مباراتا تايلاند وقيرغيزستان، والكل يعرف أن المدرب الإيطالي مانشيني بحنكته وقدرته على التعامل مع مجريات كل مباراة، فهو يمتلك تجربة ناجحة وصاحب خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وحقق الكثير من البطولات أبرزها بطولة كأس أوروبا مع منتخب إيطاليا، وكل هذه الأشياء تصب في مصلحة المنتخب السعودي في هذا المشوار الأسيوي”.
وتابع: “يجب علينا أن ننتظر لنرى ما سيقدمه مانشيني، حتى لو استبعد أكثر من لاعب عن المنتخب، وبكل تأكيد هو يعرف ماذا يريد أن يفعل لأنه أكثر خبرة ودراية من الجمهور والإعلام”.