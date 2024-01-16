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رياضة > “سعد مبارك”: مانشيني هو “الأدرى”
16/01/2024   8:34 ص

“سعد مبارك”: مانشيني هو “الأدرى”

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أكد سعد مبارك لاعب المنتخب السعودي السابق، أن الأخضر قادر على حسم التأهل للدور التالي من بطولة كأس آسيا المقامة هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أنه مؤهل لحصد العلامة الكاملة من هذه المجموعة.

وقال في حديثه لـ”سبورت 24″ : “البداية ستكون بلقاء المنتخب العماني (الثلاثاء) ويعقبه مباراتا تايلاند وقيرغيزستان، والكل يعرف أن المدرب الإيطالي مانشيني بحنكته وقدرته على التعامل مع مجريات كل مباراة، فهو يمتلك تجربة ناجحة وصاحب خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وحقق الكثير من البطولات أبرزها بطولة كأس أوروبا مع منتخب إيطاليا، وكل هذه الأشياء تصب في مصلحة المنتخب السعودي في هذا المشوار الأسيوي”.

وتابع: “يجب علينا أن ننتظر لنرى ما سيقدمه مانشيني، حتى لو استبعد أكثر من لاعب عن المنتخب، وبكل تأكيد هو يعرف ماذا يريد أن يفعل لأنه أكثر خبرة ودراية من الجمهور والإعلام”.

“سعد مبارك”: مانشيني هو “الأدرى”

رياضة
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