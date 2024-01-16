“الخراشي”: الأخضر يمر بمرحلة “صعبة”

شدد محمد الخراشي مدرب المنتخب السعودي الأسبق، على أن المنتخب السعودي يمر بمرحلة صعبة جداً ومختلفة، تتمثل في مزج لاعبي الخبرة مع عنصر الشباب ومع مدرب جديد وفي بطولة صعبة للغاية لتقارب المستويات، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق للأخضر في هذا المشوار وتحقيق النتائج المطلوبة.
وقال الخراشي في حديثه لـ”سبورت 24″: “أتمنى الدخول لمباراة عُمان بهدوء ويجب الحذر من المنافس واللعب أمامه بعقلانية، والمنتخب العماني قوي ومتجدد ومتطور ويلعب على الأطراف، والمباراة تتطلب التركيز والهدوء، كما يجب تجنب الأخطاء الفردية والاعتماد على المهارات الفردية في بعض أجزاء المباراة والأخضر لديه لاعبون مهاريون قادرون على التعامل مع مثل هذه المباريات”.
وأضاف: “لا يمكن أن نوجه رسالة لمدرب كبير مثل مانشيني، الإحلال مطلوب ولا بد من التضحية، يجب أن نتقبل الأخطاء ونمنح فرصة لمانشيني فهو قامة تدريبية وعلم في التدريب”.