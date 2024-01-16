تفاصيل مسيرة “انطلاقة الصقور” لدعم الأخضر

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، تفاصيل مسيرة انطلاقة الصقور من أجل تشجيع الأخضر في مواجهته الأولي أمام منتخب عمان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ووفقاً لما نشره حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، فإن مسيرة انطلاقة الصقور ستبدأ في تمام الخامسة والنصف مساءً، وستمر بعدة نقاط حتى الوصول إلى استاد خليفة الدولي، وتتوجه الجماهير إلى البوابات المخصصة للدخول.
وكشف القائمون على مسيرة جماهير الأخضر عن وجود العديد من الفعاليات من أجل تدعيم المنتخب السعودي وإبهار العالم، مثلما حدث من قبل مونديال قطر 2022. وفق “سبورت 24”.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني مساء الثلاثاء نظيره عُمان على استاد خليفة الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.