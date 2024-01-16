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جديد المحليات > “النفط” يرتفع وسط ترقب لـ”التوترات”
16/01/2024   10:39 ص

“النفط” يرتفع وسط ترقب لـ”التوترات”

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ارتفعت أسعار النفط قليلا الثلاثاء، في ظل ترقب للأحداث المتوترة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2% إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش. وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولار للبرميل.

وكانت ضربات أمريكية – بريطانية جديدة استهدفت موقعًا عسكريًا في الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، صاروخًا باتجاه البحر الأحمر انطلاقاً من الحديدة. وفق “أخبار 24”.

وتعتزم ألمانيا إرسال الفرقاطة “هيسين” إلى البحر الأحمر، في الأول من فبراير المقبل، للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي الهادفة لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

“النفط” يرتفع وسط ترقب لـ”التوترات”

جديد المحليات
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