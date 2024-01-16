” 132 مليارا” منافع تأمينية بـ”عام”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن منجزاتها ومبادراتها التي تحققت خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي مصروفات منافع تأمينية أكثر من 132 مليارا.
وواصلت المؤسسة عملها على تحقيق استراتيجيتها من خلال حزمة كبيرة من المبادرات والمشاريع التشغيلية التي أسهمت في تعزيز الحماية التأمينية ورفع مستوى رضا العملاء، إذ أبدت اعتزازها بخدمة ما يزيد على 14 مليون عميل ما بين مشترك ومتقاعد وصاحب عمل وأفراد عائلة، فيما بلغت مصاريف فرع الأخطار المهنية أكثر من 997 مليونا، كما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لذات الفترة أكثر من 958 مليونا.
واوضحت المؤسسة أنها أطلقت خلال 2023 العديد من المنتجات النوعية التي سخرت التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العميل، حيث دشنت منتج الإنسان الرقمي “أمين” الذي مثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء، إذ يعمل “أمين” كمسؤول خدمة افتراضي يتنبأ بحاجات العملاء وينجز كافة تعاملاتهم على مدار الساعة بسهولة ويسر، تمكن “أمين” من الإجابة على 98.5% من استفسارات العملاء.
وأبانت أن نسبة خدمات العملاء المُنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها المؤسسة وصلت إلى ما يزيد على 50% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما بلغت نسبة تنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونياً دون تدخل بشري قرابة الـ 96%، وهو ما أسهم في انخفاض نسبة زيارات فروع المؤسسة بواقع 73%، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 80 مليون معاملة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 350 ألف عميل. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت المؤسسة للمستفيدين خدمة استعراض بطاقة المتقاعد التعريفية من خلال تطبيق “توكلنا خدمات”، وذلك في إطار حرصها على أتمتة كافة خدماتها بالتعاون مع شركائها في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”،.
واشارت إلى أنها أطلقت مبادرة “المخالفات الصفرية” التي تهدف إلى دعم أصحاب العمل وتعزيز الالتزام التأميني ومساعدة المنشآت على النمو وتخفيف الآثار المالية عليها، حيث قدمت المؤسسة تسهيلات في فرض الغرامات وتخفيض قيمة المخالفات التأمينية بنسبة 95%، علاوة على التدرج في فرض الغرامات ومراعاة حجم المنشآت وأثر وجسامة المخالفة.