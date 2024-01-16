“ترقية” 3.2 ألف من منسوبي “حرس الحدود”

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 3.2 ألف فرد من منسوبي حرس الحدود، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
وقدم اللواء الشهري شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهاته ومتابعته لجميع أعمال ومهام حرس الحدود.
وهنأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. وفق “أخبار 24”.