“1000 موقع” لشحن السيارات الكهربائية بـ”2030″

تخطط شركة البنية التحتية للسيارات، لإطلاق 1000 موقع لشحن السيارات الكهربائية بحلول 2030، وذلك بعد إطلاق موقعها الأول للشحن السريع للسيارات والذي يقع في واجهة روشن، والمعروفة سابقا باسم واجهة الرياض، حيث جاءت تلك الخطوة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للسيارات محمد قزاز في تصريحات لـ”أخبار 24″، أن خطة الشركة تهدف لأن تصبح مواقع شحن السيارات الكهربائية مكوّنة من 5000 شاحن سريع؛ مشيراً إلى أن تدشين الموقع في الرياض هو بمثابة البداية لطريق طويل و”حالم” لتحقيق مستهدف من مستهدفات رؤية 2030.
وأكد أن بعض المخاوف والتحفظات لدى قائدي المركبات تتعلق بعدم توفر مواقع لشحن السيارات الكهربائية، ولكن خطة التوسع لمواقع إضافية في الرياض وكذلك بالمنطقة الشرقية والغربية، ستبدّد تلك المخاوف وتشجع نحو التحول لثقافة السيارة الكهربائية.
ويتميز الموقع الجديد بوجود شاحنين سريعين متطورين، يتمتع كل منهما بقدرة على توفير طاقة تتعدى 100 كيلوواط، بما يوفّر شحناًعالي الجهد متاحاً لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية في الرياض، كما أن نشر هذه التقنية وإتاحتها لجمهور المستخدمين يبشر بحقبة جديدة من السهولة والراحة والسرعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى اعتماد السيارات الكهربائية للاستخدام اليومي.