“مانشيني” يستبعد المولد ويضم حامد

قرر مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة الأخضر في كأس آسيا 2023.
وجاء قرار مانشيني بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، ليضم ريان حامد للقائمة النهائية بدلاً من المولد.
يبدأ الأخضر السعودي مشواره في كأس آسيا 2023 في قطر، عندما يواجه نظيره منتخب عمان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة، والتي تشهد مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تايلاند وقيرغيزستان.
ويمتلك المنتخب السعودي، سجلاً مميزًا على مدار مشواره في مباراته الافتتاحية بكأس أمم آسيا قبل مواجهة عُمان، وعلى مدى عشر مشاركات سابقة للأخضر في كأس آسيا، نجح في التسجيل خلال تسع مرات منها في المباريات الافتتاحية، حيث سجل 18 هدفًا خلال مبارياته الافتتاحية، بينما لم يتمكن من التسجيل في مباراته الأولى في البطولة خلال مرة وحيدة كانت في عام 2015، والتي انتهت بالخسارة أمام الصين بهدف دون رد.
ويتطلع المنتخب السعودي لبداية قوية للمضي قدمًا نحو تحقيق حلم جماهيره في الفوز بكأس آسيا، وهو اللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ نسخة 1996 في الإمارات، فهو يُعد من بين المرشحين لنيل اللقب، خاصة أنه توج باللقب ثلاث مرات سابقة وحصل على المركز الثاني في نفس العدد من المرات، في حين جاءت الوصافة الأخيرة بعد نهائي 2007 أمام العراق. وفق “سبورت 24”.
ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز في ضربة البداية من أجل اكتساب الثقة والتأكيد على أنه يدخل هذه البطولة من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أن المنتخب السعودي أمام تحد من نوع آخر يتمثل في التأكيد على أن الكرة السعودية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد استقدام العديد من النجوم الدوليين بالدوري.