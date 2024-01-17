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17/01/2024   8:26 ص

“GPT-5” المنتظر يدعم “الفيديو”

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI” الأمريكية سام ألتمان، عن إطلاق النسخة الأحدث من روبوت الدردشة الشهير “شات جي بي تي”، والتي تحمل اسم “GPT-5” خلال العام الجاري.

وأوضح ألتمان، وفقاً لموقع “mashable” التقني، أن النسخة القادمة من نموذج الذكاء الاصطناعي ستكون متعددة الوسائط بالكامل؛ حيث ستدعم النصوص والصور والتعليمات البرمجية والفيديو.

وأضاف بأن النسخة المنتظرة تتيح للشركات الناشئة فرصاً كبيرة للاستفادة من التخصيص والتفكير المحسّن، مع انخفاض تكاليف الواجهة البرمجية، مما يعزز قدرة الشركات على المنافسة بشكل أكبر في عالم الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

“GPT-5” المنتظر يدعم “الفيديو”

مال وأعمال
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