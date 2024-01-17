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17/01/2024   8:25 ص

توليد الطاقة المستدامة من “التربة”

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حقق الباحثون في جامعة “نورث وسترن” الأمريكية، تقدمًا ثوريًا في مجال الطاقة المستدامة من خلال تطوير خلية وقود جديدة تولد الطاقة بالكامل من التربة.

ونجح الباحثون في استخدام الخلية التي تولّد الطاقة من الميكروبات الموجودة في التربة، لتشغيل أجهزة استشعار تقيس رطوبة التربة وتنقل البيانات لاسلكيًا، مما يعزز وظائفها في التطبيقات الميدانية.

وتعمل خلية الوقود الموجودة في التربة على تسخير الطاقة بشكل مستدام وبدون ضرر، على عكس البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة وتساهم في تراكم النفايات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

توليد الطاقة المستدامة من “التربة”

مال وأعمال
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